Deutschlandwetter: Extrem mildes Jahresende

Viel Regen, Wind und sehr milde Luft - damit verabschiedet sich das Jahr 2017. Im neuen Jahr ändert sich daran auch nicht viel, außer dass es wieder ein wenig kühler wird.

Am Samstag überquert uns mit stürmischem Wind eine Wetterfront. Besonders in der Südwesthälfte wird es richtig nass. Von Hamburg bis Berlin fällt am Nachmittag meist nur leichter Regen. Anfangs mischen sich dabei teils noch Flocken unter die Tropfen. Bis zum Abend schnellen die Temperaturen aber überall in die Höhe. Dann zeigt das Thermometer Werte zwischen 3 Grad im Bayerischen Wald und 12 Grad entlang des Rheins an.

An Silvester regnet es vor allem in der Nordhälfte teils länger anhaltend und kräftig. Dazu bläst ein starker Wind. Im Süden bleibt es hingegen meist trocken, im Alpenvorland scheint sogar häufig die Sonne. Mit Spitzenwerten zwischen 10 Grad an der Ostsee und knapp 15 Grad am Oberrhein ist es extrem mild.

Das neue Jahr startet dann vorübergehend etwas kühler. In den Mittelgebirgen geht der Regen wieder in Schnee über. Nach kurzer Wetterberuhigung haben Wetterfronten aber erneut viel Regen, Wind und milde Luft im Gepäck. Durch den kräftigen Regen und zumindest zeitweise kräftiges Tauwetter bis in höhere Lagen steigt die Hochwassergefahr besonders im Westen und Süden stark an. Auch Pollenallergiker haben zu kämpfen: Aufgrund der milden Witterung sind wohl bereits erste Hasel- und Erlenpollen unterwegs.

Für das erste Januarwochenende zeigt der Temperaturtrend schon wieder nach unten. Dann sind sogar im Flachland ein paar Schneeflocken nicht ausgeschlossen. Ob sich anschließend mal etwas kältere Luft bei uns festsetzen kann, ist noch nicht sicher. Tendenziell könnte es auch dann erst einmal recht nass weitergehen.

Quelle: WetterOnline