Kampagne gegen Tiertransporte "TRUCK YOU" vorm Brandenburger Tor gestartet

Am heutigen Freitag hat das Deutsche Tierschutzbüro vor dem Brandenburger Tor in Berlin seine neueste Kampagne gegen Tiertransporte unter dem Titel "TRUCK YOU - Tiertransporte schmecken nicht" vorgestellt. Bei dem Termin enthüllte die Tierrechtsorganisation den umgebauten ausrangierten Tiertransporter, mit dem Aktivisten der Organisation ab dem 1. Juli, dem Internationalen Tag gegen Tiertransporte, durch 32 deutsche Großstädte touren, um über die Missstände bei Tiertransporten und das damit verbundene Tierleid in der Massentierhaltung aufzuklären.

"Tiertransporte sind ein elementarer Bestandteil der Massentierhaltung und damit für das tägliche Leid von Milliarden von Tieren verantwortlich. Wir wollen die Aufmerksamkeit wieder stärker auf dieses Thema lenken und die Gesellschaft aufklären, indem wir das Leid der Tiere sichtbar machen und ihnen so eine Stimme geben", sagte Fabian Steinecke, Pressesprecher des Deutschen Tierschutzbüros, bei der Vorstellung. Der Transporter ist innen und außen mit Videoleinwänden ausgestattet, auf dem Videomaterial von Schweinen, Schafen und Rindern aus Tiertransportern gezeigt wird und über Missstände und mögliche Lösungsansätze informiert wird. Im Rahmen des Termins fand eine erste Begehung des Transporters mit Katrin Heß, Schauspielerin, Model, Synchronsprecherin und Tierrechtlerin statt, bei dem Medienvertreter einen ersten Eindruck des Transporters und seiner Wirkung erhielten. "Wie grausam ich mir das Leid der Tiere auch vorstellt habe, der Gang durch den umgebauten Transporter zeigt: es ist noch schlimmer! Niemand wird diese Bilder spurlos an sich vorbeigehen lassen können. Ich hoffe, dass sich so viele Menschen wie möglich auf dieses Experiment einlassen und ein Umdenken bezüglich Massentierhaltung und Tiertransporten in den Köpfen stattfinden wird", so Heß nach der ersten Begehung.



Der originale Tiertransporter wurde aufwändig umgebaut und mit Leinwänden und Tonanlagen ausgestattet. Interessierte können den LKW über die Laderampe betreten, Videos ansehen, die die Zustände von Tieren bei Transporten zeigen, und das Leid der Tiere über Video- und Soundinstallationen nachempfinden.

Nach der offiziellen Vorstellung für Medienvertreter vor dem Brandenburger Tor, findet am 1. Juli der Tourstart mit einer großen Auftaktveranstaltung auf dem Alexanderplatz in Berlin statt. Hier wird der Transporter erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und Aufklärungsarbeit zum Thema geleistet. Zwischen 12 und 16 Uhr finden außerdem Reden und Podiumsdiskussionen von Experten zum Thema Tiertransporte und Massentierhaltung, u.a. EU-Parlamentarier Stefan Bernhard Eck, Bundestagsabgeordnete Amira Mohamed Ali (Die Linke) und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses Dr. Turgut Altug (Bündnis 90/Die Grünen), statt. Musikalische Darbietungen und Vegane Foodtrucks runden das Rahmenprogramm ab. Es werden über 300 Teilnehmer erwartet.

Allein in Deutschland werden jährlich ca. 800 Millionen Tiere geschlachtet, davon werden täglich 3,7 Millionen Tiere in LKWs über deutsche Straßen transportiert. Schweine, Rinder, Schafe und viele mehr werden nicht ausschließlich zur Schlachtung transportiert. Auch Aufzucht und Mast findet meist an unterschiedlichen Orten, nicht selten in verschiedenen Ländern statt. Innerhalb der EU werden so jährlich Milliarden an Tieren über tausende Kilometer weit transportiert, hunderttausende Tiere werden auch in Länder außerhalb der EU verfrachtet. Regelmäßig kommt es neben Platzmangel, Unterversorgung und nicht eingehaltenen Ruhephasen zu schweren Verletzungen und tödlichen Auswirkungen auf diesen Todesfahrten. An diese Zustände erinnert der Internationale Tag gegen Tiertransporte, der jährlich am 1. Juli stattfindet. Momentan diskutiert auch der Deutsche Bundestag über gesetzliche Änderungen bei Tiertransporten.

Das Missstände bei Tiertransporten allgegenwärtig sind, zeigte die Antwort der Landesregierung Brandenburgs auf eine kleine Anfrage der Grünen Landtagsfraktion zum Thema. Dieser ist zu entnehmen, dass die Verstöße bezüglich des Tierwohls bei Tiertransporten in Brandenburg in den letzten Jahren enorm gestiegen sind. So hatte sich unter anderem die Anzahl der Verstöße hinsichtlich der Transportfähigkeit der Tiere von 2013 zu 2016 beinahe vervierfacht (2013: 53 Verstöße, 2016: 196 Verstöße). Brandenburg steht dabei exemplarisch für die Zustände bei Tiertransporten in Deutschland und Europa.

Der Tourauftakt im Überblick Wann: Sonntag, 1. Juli 2018, 12.00 Uhr - 16.00 Uhr Wo: Alexanderplatz, am Brunnen der Völkerfreundschaft, 10178 Berlin Was: Auftaktveranstaltung zum Tourstart der Kampagne "TRUCK YOU - Tiertransporte schmecken nicht" mit Reden, Podiumsdiskussionen, Musikbeiträgen und veganen Foodtrucks. Umgebauter Tiertransporter mit Videoleinwänden erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich.

Weitere Informationen zum Programm: http://ots.de/lCsk8z

Die "TRUCK YOU"-Deutschlandtour im Überblick:

Berlin Alexanderplatz 01.07.2018 Potsdam Luisenplatz 02.07.2018 Schwerin Altstadt am Markt 03.07.2018 Lübeck Auf dem Klingenberg 04.07.2018 Kiel Der Geisterkämpfer, Schloßstraße 05.07.2018 Hamburg Rathausmarkt 06. + 07.07.2018 Bremen Domshof 09.07.2018 Osnabrück Platz der Deutschen Einheit 10.07.2018 Münster Stubengassenplatz 11.07.2018 Hannover Platz "Am Markte" 12.07.2018 Dortmund Rheinholdikirche 19.07.2018 Düsseldorf Marktplatz 20. + 21.07.2018 Mönchengladbach Kapuzinerplatz 23.07.2018 Köln Rudolfplatz 24.07.2018 Bonn Münsterplatz 25.07.2018 Koblenz Lohrrondell 26.07.2018 Wiesbaden Marktplatz 27.07.2018 Frankfurt am Main Hauptwache 28. + 30.07.2018 Mainz Marktbrunnen 31.07.2018 Erfurt Anger 01.08.2018 Stuttgart Königstraße 10. + 11.08.2018 Karlsruhe Marktplatz 13.08.2018 Kaiserslautern Am Altenhof vor Handwerkskammer 14.08.2018 Heidelberg Marktplatz 15.08.2018 Heilbronn Kiliansplatz 16.08.2018 Ulm Münsterplatz 17.08.2018 München Marienplatz 18. + 20.08.2018 Regensburg Domplatz 21.08.2018 Nürnberg Domplatz 22.08.2018 Berlin Veganes Sommerfest, Alexanderplatz 24. - 26.08.2018 Magdeburg Leiterstraße bei Frauenbrunnen 03.09.2018 Leipzig Richard-Wagner-Platz 04. + 05.09.2018 Dresden Neumarkt 06.09.2018

Weitere Informationen zur Kampagne: http://www.truckyou.de

Quelle: Deutsches Tierschutzbüro e.V. (ots)