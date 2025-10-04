Mit KI gegen überfüllte Tierheime – „CALL A PET“ startet am Welttierschutztag

Am 4. Oktober, dem Welttierschutztag, startet der Deutsche Tierschutzbund gemeinsam mit der Kreativagentur Philipp und Keuntje die innovative Telefon-Hotline „CALL A PET“. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz lernen Tierheimtiere sprechen – und können Interessierte am Telefon selbst von ihrem Charakter, ihren Vorlieben und Macken erzählen. So werden Vorurteile, die oft durch äußeres Erscheinungsbild entstehen, überwunden und ein wirklich passendes Zuhause für immer gefunden.

„Schönes Fell oder große Augen sagen nichts über die Persönlichkeit eines Tieres aus“, erklärt Lea Schmitz, Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Eine aktuelle Online-Umfrage über Appinio bestätigt: 96% der Menschen achten vor allem auf optische Kriterien. Das führt zu Fehlentscheidungen – und damit überfüllten Tierheimen. Mit „CALL A PET“ rückt der individuelle Charakter der Tiere in den Vordergrund.

Die Hotline basiert auf detaillierten Charakterprofilen, die Tierpfleger*innen aus dem Tierheim Mölln erstellt haben. Anrufer*innen treten so in einen scheinbar echten Dialog mit Hund Hector, Hund Joker oder Kater Simon. Die Antworten der Anrufer*innen werden im Hintergrund mit klaren Parametern abgeglichen. Wenn Mensch und Tier wirklich zueinander passen, folgt ein persönliches Kennenlernen im Tierheim.

„KI wird hier nicht als Spielerei eingesetzt, sondern hilft ein reales Problem zu lösen“, betont Lukas Bausch, der die technische Umsetzung verantwortet. Die Aktion wird von einer Social-Media-Kampagne sowie durch Influencer*innen begleitet.

Die Tiere erreichen Sie telefonisch:

Hector: +49 40 74302822 – kräftig, verschmust, loyal, aber vorsichtig bei Fremden.

Simon: +49 40 74302489 – wachsamer „Sheriff“, der klar zeigt, wen er mag.

Joker: +49 40 74302173 – wählerisch, temperamentvoll, treu, wenn er Vertrauen fasst.

Die Tiere sprechen standardmäßig Deutsch, reagieren jedoch auch auf andere Sprachen und versuchen, sich darauf einzulassen. Es fallen landesübliche Festnetz- oder Mobilfunkgebühren an. Über die Website kann aber auch ohne Anruf mit den Tieren gesprochen werden.

Mehr Informationen ab dem 4. Oktober auf www.callapet.de

Quelle: Deutscher Tierschutzbund e.V. (ots)