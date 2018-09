Urteil: Frankfurt am Main muss Dieselfahrverbot einführen

Die Stadt Frankfurt am Main muss nächstes Jahr ein Dieselfahrverbot einführen. Das entschied das Verwaltungsgericht Wiesbaden in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil.

Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe, weil die Grenzwerte für Schadstoffe in Frankfurt regelmäßig überschritten werden. In Hessens größter Stadt lagen die Stickstoffdioxidwerte im Jahresdurchschnitt bei 47 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Weitere Klagen gegen Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach sollen später verhandelt werden.

Das Dieselfahrverbot in Frankfurt soll ab 1. Februar 2019 gelten, so der Richter. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: