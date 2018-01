Deutschlandwetter: Wechselhaft und wieder kühler

Eine Wetterfront bringt am Donnerstag Regen und wieder etwas kühlere Luft. Auch am kommenden Wochenende setzt sich das leicht wechselhafte Wetter fort.

Am Donnerstag fällt vor allem in einem breiten Streifen vom Saarland bis nach Brandenburg teils kräftiger Regen. Südlich davon ist es nochmals sehr mild mit einigen freundlichen Abschnitten. Im Norden ist es dagegen etwas frischer mit vielen Wolken, aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad an der See und bis zu 13 Grad im Südwesten. Dazu weht vor allem in der Nordhälfte ein in Böen starker Wind.

Der Freitag verläuft im Südosten nochmals meist freundlich und mild. Sonst halten sich viele Wolken und vor allem im Osten fällt Regen. Im Norden ist es auch neblig-trüb. Es wird etwas kühler mit 6 Grad im Dauerregen und 10 Grad im Chiemgau. In einigen föhnigen Alpentälern kann es noch etwas wärmer werden.

Danach geht es leicht wechselhaft und etwas kühler weiter. Am Samstag fäll im Südosten noch etwas Regen oder Schnee. Sonst ist es meist trocken, aber meist grau in grau. Am Sonntag zieht im Nordwesten neuer Regen auf. Auch die neue Woche beginnt wechselhaft und häufig nass, aber voraussichtlich wieder milder.

Die Wettermodelle deuten aktuell markant kälteres Wetter für die ersten Februartage an. Polarluft mit Schneeschauern bis in tiefe Lagen könnte dann wieder für so etwas wie Winterfeeling sorgen, in den Mittelgebirgen und in den Alpen sind sogar wieder kräftige Schneefälle möglich. Im Flachland wird es nach jetzigem Stand jedoch wenn überhaupt nur vorübergehend mal weiß.

Quelle: WetterOnline