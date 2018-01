Deutschlandwetter: Auch im Flachland Flocken

In den kommenden Tagen wird es immer kälter und der Regen geht bis in tiefe Lagen in Schnee über. Nach dem Wochenende deutet sich auch im Flachland Dauerfrost an.

Am Donnerstag regnet oder schneit es noch im Süden. Sonst fallen nur noch einzelne Regen- oder Graupelschauer und zeitweise scheint die Sonne. Mit Höchstwerten von 3 bis 6 Grad wird es deutlich kühler als zuletzt. Der Wind weht im Süden noch lebhaft mit starken Böen, sonst flaut er deutlich ab. Am Freitag wird es mit 2 bis höchstens 6 Grad noch etwas kälter. Dazu ziehen von Westen her neue Niederschläge auf, die bis in tiefe Lagen mit Schnee vermischt sind. In den Mittelgebirgen und an den Alpen kann sich regional bereits eine Schneedecke bilden. Nur im Osten gibt es auch Chancen auf etwas Sonnenschein. Danach wird es auch im Flachland zunehmend winterlich. Am Samstag fällt im Nordwesten noch teilweise Regen, doch ab Sonntag geht der Niederschlag überall in Schnee über. Die neue Woche beginnt dann bewölkt und kalt, regional gibt es auch im Flachland Dauerfrost. Ob die Temperaturen Richtung Karneval wieder nach oben gehen, oder ob es winterlich bleibt ist aber noch unsicher. Quelle: WetterOnline

