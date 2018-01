Deutschlandwetter: Am Mittwoch im Nordwesten grau

Ruhiges und eher mildes Winterwetter mit nur wenig Niederschlag - so geht es in den kommenden Tagen weiter. Dabei ist es im Nordosten kälter als im Südwesten.

Am Mittwoch bleibt der Himmel von Köln bis Hamburg in milder Luft meist wolkenverhangen. Gelegentlich fällt auch etwas Regen. Von München bis Berlin zeigt sich die Sonne hingegen häufiger, am Alpenrand wird es sogar richtig schön. Das Thermometer zeigt Höchstwerte zwischen 3 Grad an der Ostsee und bis zu 10 Grad am Oberrhein an.

Am Donnerstag ändert sich am eher ruhigen Januarwetter nicht viel. Die Sonne hat es gegen dichte Wolken allerdings auch im Südosten schwer. Örtlich ist dort auch ein wenig Schneeregen möglich. Im Norden trübt teils dichter Nebel die Stimmung. Die Spitzenwerte reichen von 2 Grad am Alpenrand bis zu 9 Grad rund um Karlsruhe.

Auch am Wochenende zeigt sich der Januar von seiner zahmen Seite. Meist bleibt der Himmel zwar grau, Regen fällt wenn überhaupt aber nur wenig. Im Südosten sind auch ein paar nasse Flocken mit dabei. Einem eher kalten Nordosten mit Höchstwerten um den Gefrierpunkt steht dabei ein milderer Südwesten gegenüber.

In der nächsten Woche kommt dann langsam wieder Bewegung in die Wetterküche. Die Wetterfronten atlantischer Tiefs rennen gegen ein kräftiges Hoch über Osteuropa an. Dabei ist Spannung vorprogrammiert, denn bodennah lenkt das Hoch kalte Luft nach Westen, während die Wetterfronten besonders in der Höhe milde Luft im Gepäck haben. Von Regen über Schnee bis zu gefrierendem Regen wäre so alles denkbar. Anschließend sieht es derzeit eher nasskalt aus. Ein nachhaltiger Wintereinbruch bis ins Tiefland ist aber auch nach Monatsmitte nicht in Sicht.

Quelle: WetterOnline