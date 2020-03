Blackrock-Vize findet Ökozölle "legitim"

Der Vizechef des US-Finanzkonzerns Blackrock, Philipp Hildebrand, hat Verständnis für die Einführung von Klimaabgaben. "Ich glaube, wir werden zunehmend Ökozölle an den Landesgrenzen sehen", sagte Hildebrand der Wochenzeitung "Die Zeit".

Man habe es beim Klimawandel mit einem globalen Problem zu tun, welches eigentlich globale Lösungen erfordere. Die werde es aber wahrscheinlich nicht geben, weil die Bereitschaft zur internationalen Zusammenarbeit eher abgenommen habe. "Staaten, die beim Klimaschutz voranschreiten und beispielsweise bei der Stahlherstellung auf fossile Energien verzichten, werden es nicht tolerieren, dass ihr Markt mit günstigerem konventionell hergestelltem Stahl überschwemmt wird", so der Blackrock-Vize. "Deshalb werden sie auf einen Preisausgleich drängen. Ich halte das auch für legitim." Die EU erwägt aktuell die Einführung von Ökozöllen, was aber in den USA auf scharfe Kritik stößt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur