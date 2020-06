DWD warnt vor schweren Gewittern im Nord- und Südosten Deutschlands

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils schweren Gewittern im Nordosten und Südosten Deutschlands. Betroffen seien Teile der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, teilte der DWD am Donnerstagnachmittag mit.

Möglich seien Überflutungen von Kellern und Straßen, örtlich Blitzschäden sowie durch Hagelschlag Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen. Die aktuellen Warnungen gelten zunächst bis in die Nacht zum Freitag. In feucht-warmer Luft bildeten sich immer wieder Gewitter, die sich nur sehr langsam verlagerten. Dadurch steige die Gefahr von Überschwemmungen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur