Sensationelle Sendung: „Lagebesprechung AUF1“ bringt Dogmen der Klima-Religion ins Wanken

Premiere für Dietmar Heuritsch und seine „Lagebesprechung AUF1“: Erstmals im neuen Studio und mit neuem Sendekonzept, nämlich mit vier statt bisher zwei Gästen. Es wurde mehr als nur eine gelungene Premiere – es war eine echte Sensation: Erstmals diskutierte eine hochkarätig besetzte Runde offen und ohne jegliche inhaltliche Einschränkung die brennende Frage: „Deindustrialisierung, Auto-Verbot, CO2-Diktatur: Wohin führt die Klima-Hysterie?“ Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Allein die Zusammensetzung der Gesprächsrunde garantierte eine grandiose Sendung: So konnte Moderator Dietmar Heuritsch mit dem Historiker Dr. Holger Thuß den Präsidenten des „Europäischen Institut für Klima und Energie (EIKE)“ begrüßen, der führenden Institution der Klima-Skeptiker in Europa. Die eigentliche Überraschung war aber der Auftritt des Meteorologen Thomas Globig, der zwei Jahrzehnte lang der „Wetterfrosch“ beim MDR war. Damit äußerte sich erstmals im Fernsehen ein Meteorologe der öffentlich-rechtlichen Sender kritisch zur Klima-Hysterie. Globig erklärte, wie beim Wetter getrickst wird, um es für die Panikmache vom bevorstehenden Weltuntergang zu missbrauchen.

Hamer: „Klima-Hysterie clever ausgedachte Machterhaltungsstrategie“

Brillant – und den meisten AUF1-Zuschauern durch seine Auftritte in „Wirtschaft AUF1“ wohlbekannt – war der Ökonom und Herausgeber von „Wirtschaft aktuell“, Dr. Eike Hamer. Er betrachtet die ganze Klima-Hysterie als eine orchestrierte Panikmache, hinter der handfeste Machtinteressen der globalen Netzwerke stehen: „Es geht wie immer um Macht und Geld!“ Mit dem CO2-Trick sollen letztendlich planwirtschaftliche Strukturen wie in der Sowjetunion geschaffen werden, die den Globalisten-Zirkeln totale Kontrolle und damit den Machterhalt garantieren sollen.

Erstmals kommen Klima-Skeptiker im Fernsehen ausführlich zu Wort!

Die angeblich drohende Klima-Katastrophe ist zum wissenschaftlichen Dogma und zum Maß aller Dinge geworden: Es müsse nun alles getan werden, um durch radikale Begrenzungen der CO2-Emissionen den Weltuntergang aufzuhalten, heißt es von früh bis spät in den Systemmedien. Offene Diskussionen über die Sinnhaftigkeit der geforderten „Klimaschutz“-Maßnahmen finden in der veröffentlichten Meinung – wie bei den Corona-Zwangsmaßnahmen – nicht statt. Es war daher hoch an der Zeit mit der neuen „Lagebesprechung AUF1“ einen Kontrapunkt zu setzen und endlich auch einmal andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen und damit auch ein großes Publikum erreichen zu können. Fachleute sprechen in dieser ausführlichen, spannenden Sendung erstmals das offen aus, was bislang noch nie im Fernsehen zu hören war: Die ganze Klima-Hysterie ist von A-Z ein geschickt inszenierter Schwindel, hinter dem handfeste politische und wirtschaftliche Interessen der Globalisten stehen!

Besonders angenehm empfindet der von den öffentlich-rechtlichen Sendern vergraulte Zuschauer wahrscheinlich, dass jeder der Gäste von Dietmar Heuritsch ausreden kann und niemand wegen seiner Meinung angegriffen wird, sondern diese ausführlich begründen und darlegen kann.

Holger Thuß: „CO2 ist etwas ganz Natürliches und gehört zu unserer Welt“

So lässt er dankenswerter die Exkurse von Holger Thuß auch dann zu, wenn sie etwas umfangreicher sind. Was aber z.B. bei der Begründung der „Sinnkrise des Westens“ und ihrem Zusammenhang mit der Klima-Religion kaum kürzer dargestellt werden kann. EIKE-Präsident Thuß stellt die These vom menschengemachten Klimawandel grundsätzlich in Frage und erklärt dies in der Sendung aus verschiedensten Perspektiven. Er ist überzeugt davon, dass ausschließlich die Natur für globale Klimaveränderungen verantwortlich ist. CO2 ist nichts Schädliches, sondern gehört zur Erde und zu unserem Sonnensystem. Wenn Politiker gegen CO2 kämpfen, kämpfen sie eigentlich gegen das Periodensystem der Elemente und damit gegen die Natur.

Kirchweger: „Das Volk ist ihnen egal – Politiker leben in einer Blase“

Die These vom „menschengemachten Klima-Wandel“ steht rein rational und unter dem Vorzeichen echter, ergebnisoffener Wissenschaft auf erbärmlich schwachen Beinen und hält keiner nüchternen, logischen Betrachtung stand. Weshalb Dietmar Heuritsch am Ende der Sendung auch die Frage aufwarf: „Was geht in einem Politiker vor, der die abstruse natur-, menschen- und wirtschaftsfeindliche Klima-Agenda der globalistischen Netzwerke mitmacht und durchdrückt?“ Worauf Kornelia Kirchweger erklärte, dass Politiker heute nur noch in einer Blase leben: „Das Volk ist ihnen egal!“ Anschaulich schilderte sie aus ihrer früheren Tätigkeit im österreichischen Bundeskanzleramt, wie man staatliche Funktionsträger „auf Linie bringt“. Die AUF1-Journalistin beobachtet die internationale Klimawandel-Propaganda seit Jahren kritisch und schrieb einen Offenen Brief an Greta Thunberg, der europaweit für Furore sorgte und 2019 der am meisten geteilte Beitrag in den sozialen Medien in Österreich war. Für Furore dürfte nun wohl auch diese „Lagebesprechung AUF1“ sorgen, die in jedem Fall ein Meilenstein in der Geschichte des Senders war.

Die ganze Sendung „ Deindustrialisierung, Auto-Verbot, CO2-Diktatur: Wohin führt die Klima-Hysterie?“ können Sie hier ansehen:

Quelle: AUF1.info