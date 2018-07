Kräftige Gewitter am Samstag - Hitzewelle geht weiter

Am Samstag soll es teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr in Deutschland geben, es bleibt aber trotzdem heiß. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit. Am Samstag gebe es zunächst im Westen einzelne, später auch in den übrigen Landesteilen vermehrt Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

In der Nacht zum Sonntag zögen dann in der Osthälfte nochmals teils kräftige Gewitter durch, so der Wetterdienst. Die Temperaturen erreichen am Sonntag aber dennoch wieder verbreitet über 30 Grad. Quelle: dts Nachrichtenagentur