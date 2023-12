Energietechniker Dr. Steiner: „CO2 ist Stoff des Lebens und nicht der Katastrophe“

Energietechniker Dipl.-Ing. Dr. Martin Steiner zum Verbot von SUV-Werbung in Großbritannien: Man sei wohl bestrebt, „ein nicht haltbares Klima-Katastrophen-Lügen-Narrativ irgendwie mit Gesetzen und Verordnungen aufrechtzuerhalten“.

Er erwartet, „dass der Meinungskorridor immer mehr eingeschränkt werden wird“ und Propaganda in Bezug auf die Klimareligion wie bei Corona – also ein Corona 2.0! Die Kleber-Kleber seien Opfer der Angst-Propaganda. Sie würden in Schule und Mainstream-Medien mit dem „Klima-Katastrophen-Narrativ“ indoktriniert – Klimaschutz werde zu deren Ersatzreligion.

Steiner prognostiziert, dass die CO2-bedingte Klima-Katastrophe nur in Mainstream-Medien und Politik stattfinden werde. Vielmehr werde es aufgrund kosmischer Entwicklungen in den nächsten Jahrzehnten sogar zu einer Abkühlung kommen.

Quelle: AUF1