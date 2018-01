Deutschlandwetter: Weiterhin mild und wechselhaft

Das milde und unbeständige Wetter geht zunächst noch weiter. Neben fast täglichen Regenfällen zeigt sich regional aber auch mal zeitweise die Sonne.

Der Samstag verläuft in den mittleren Landesteilen meist freundlich und trocken. Im Süden halten sich dagegen dichte Wolken, es fällt aber kaum noch Regen oder Schnee. Auch im Norden zeigt sich die Sonne nur selten und dort zieht im Tagesverlauf neuer Regen auf. Die Temperaturen erreichen milde 5 bis knapp 10 Grad, dazu frischt der Wind an der Nordsee stark auf.

Am Sonntag regnet es zunächst verbreitet. Später wird es im Norden trocken und ab und an kommt die Sonne raus. Mit Höchstwerten von bis zu 11 Grad entlang des Rheins fließt erneut sehr milde Luft ein. Der Wind weht im Norden stark mit stürmischen Böen, im Süden stellt sich Föhn ein.

Danach geht es wechselhaft weiter. Fast täglich regnet es, vor allem im Süden zeigt sich aber auch mal die Sonne. Dabei fließt allmählich wieder kühlere Luft ein und in den Gipfellagen der Mittelgebirge geht der Regen in Schnee über. Im Flachland ist der Winter noch weit weg, doch das könnte sich bald ändern.

Im weiteren Verlauf wird es dann richtig spannend. In Nord- und Osteuropa sammelt sich immer mehr eiskalte Frostluft an. Gleichzeitig berechnen die Wettermodelle immer wieder Hochdruckgebiete über Skandinavien und Island und tiefen Luftdruck im Mittelmeerraum. Sollte das so kommen, könnte die kontinentale Kaltluft angezapft werden, was bei uns richtiges Winterwetter mit Schnee und Dauerfrost zur Folge hätte. Noch ist diese Wetterentwicklung aber sehr unsicher.

