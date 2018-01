Bochum: Tierrettung auf dem Kemnader See

Am Sonntag wurden die Kräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache in Werne zu einem verletzten Tier auf dem Kemnader See alarmiert. Durch einen Anruf wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bochum darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf dem Kemnader See im Bereich der Surfschule Oveney ein verletzter Schwan auf dem Wasser gesichert wurde. Versuche, das Tier vom Land aus anzulocken scheiterten, weshalb ein Boot zum Einsatz gebracht werden musste.

Mit viel Geschick gelang es einem Wehrmann, der ehrenamtlich in der DLRG tätig ist, das Boot so zu manövrieren, dass der Schwan in einer Bootsbox am Steg festgesetzt wurde. Dort konnte das Tier dann eingefangen werden. Der Schwan hatte eine 20cm lange Risswunde am rechten Flügel. Nach kurzer Erstversorgung wurde das erschöpfte Tier zur weiteren Behandlung einem Bochumer Tierarzt zugeführt. Insgesamt waren acht Feuerwehrleute im Einsatz. Unterstützt wurden die Bochumer Kräfte durch Kollegen der Berufsfeuerwehr Witten. Quelle: Feuerwehr Bochum (ots)