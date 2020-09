Umweltbundesamt: Klassenräume alle 20 Minuten lüften

Das Umweltbundesamt (UBA) hat Regeln zur Lüftung von Klassenräumen in der Corona-Pandemie aufgestellt. So solle "bei weit geöffneten Fenstern in jeder Unterrichtspause und - um auf der sicheren Seite zu sein - auch alle 20 Minuten kurz während des Unterrichts" gelüftet werden, sagte UBA-Präsident Dirk Messner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Am besten mit Durchzug, das geht am schnellsten." Auch im Winter müsse regelmäßig gelüftet werden, sagte er. "Wenn man innen warme und draußen kalte Luft hat und dann für fünf bis zehn Minuten alle Fenster weit öffnet, bekommt man einen beachtlich raschen Luftaustausch." Räume, in denen die Fenster nicht geöffnet werden können, sollten für den Unterricht eigentlich nicht genutzt werden, forderte der UBA-Chef. "Wenn es nicht anders geht, können im Einzelfall und bitte nur flankierend mobile Luftaustauschgeräte helfen." Lüften sei wirksam, aber keine Garantie für absolute Virenfreiheit, machte Messner deutlich. "Ein Restrisiko bleibt. Alle anderen Maßnahmen wie Abstand und Händewaschen bleiben wichtig." Quelle: dts Nachrichtenagentur