Starkes Erdbeben bei Fidschi in großer Tiefe

Bei den Fidschi-Inseln im Südpazifik hat sich am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) ein kräftiges Erdbeben ereignet - allerdings in sehr großer Tiefe. Geologen gaben eine Stärke von etwa 7,8 und eine Tiefe von 640 Kilometern an. Erdbeben in solcher Tiefe haben oft deutlich geringere Auswirkungen.

Auch das "Pacific Tsunami Warning Center" auf Hawaii teilte mit, es bestehe wegen der großen Tiefe keine Tsunami-Gefahr. Das Beben ereignete sich um 3:49 Uhr Ortszeit (17:49 Uhr deutscher Zeit). Berichte über Schäden gab es zunächst nicht. Quelle: dts Nachrichtenagentur

