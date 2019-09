Game of Thrones-Star Nikolaj Coster-Waldau reist mit dem UNDP zum Amazonas, um die wahren Hintergründe für die Brände zu erforschen

Game of Thrones-Star und UNDP Goodwill Botschafter Nikolaj Coster-Waldau ist gerade von einer Erkundungsreise nach Peru zurückgekehrt, wo er mit der UN-Agentur tief in den Dschungel des Amazonas reiste, um den Ursachen - und Auswirkungen - der Brände auf den Grund zu gehen.

Seine Mission bot auch Einblicke in die Auswirkungen des Klimawandels auf die schwer zugänglichen Gemeinschaften, die im Amazonasgebiet leben. "Als ich - wie alle anderen - diese Bilder vom brennenden Amazonas sah, fühlte ich mich schockiert, machtlos und wütend. Es machte für mich keinen Sinn", so Coster-Waldau. "Deshalb wollte ich nach Peru kommen und herausfinden, warum der Amazonas in Flammen steht."

Coster-Waldau fand heraus, dass die Entwaldung im peruanischen Amazonas, der die Brände zugeschrieben werden, auf wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten gegenüber den in dieser Region lebenden Gemeinschaften zurückzuführen ist.

Indigene und lokale Bevölkerungen spielen eine Schlüsselrolle beim Schutz des Amazonas-Regenwaldes, der mehr als 60 Prozent von Peru bedeckt und für unseren Planeten von entscheidender Bedeutung ist, da er etwa 20 Prozent des Flusswassers auf der Erde enthält.

Aber im peruanischen Amazonasgebiet sind viele dieser Gemeinschaften mit hoher Armut und Ungleichheit konfrontiert und haben weder eine grundlegende Infrastruktur noch Ressourcen. Die meisten sind kleine Bauern- oder Fischerdörfer, deren Bewohner vom Wald leben und oft darauf angewiesen sind, ihre Grundstücke zu entwalden, um Nahrung anzubauen und ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

"Was ich bei meiner Reise nach Peru herausgefunden habe, ist, dass die Verbrennung des Amazonas, die Entwaldung unglaublich komplex ist. Im Mittelpunkt steht aber die soziale Ungleichheit", so Coster-Waldau.

"Ich traf indigene Gemeinschaften, und sie erklärten mir das schreckliche Dilemma, in dem sie sich befinden. Sie sind Bauern. Sie müssen Landwirtschaft betreiben, nicht aus Profitgier, sondern einfach nur, um ihre Familien zu ernähren", sagte Coster-Waldau, "Diese Gemeinden leben oft in extremer Armut und haben eine unmögliche Wahl: Sie sind die Hüter des Amazonas, aber sie haben auch kaum eine andere Wahl, als Teile davon zu räumen, um Feldfrüchte anzubauen, nur um zu überleben."

"Die Probleme, mit denen indigene Gemeinschaften im Amazonasgebiet konfrontiert sind, zeigen uns nicht nur die Auswirkungen des Klimawandels, der sich in den letzten 20 Jahren verschärft hat, sondern deuten auch auf eine der Hauptursachen: Ungleichheit", so Coster-Waldau.

"Wenn wir die Ungleichheit nicht auf globaler Ebene angehen, werden wir nicht in der Lage sein, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Es ist komplex, aber es gibt Hoffnung. Wir haben die Ressourcen, wir haben die Technologie. Wir müssen es einfach tun. Wir müssen als Individuen, als Gemeinschaften, als Nationen zusammenkommen. Und damit können wir das Problem lösen."

"Die Entwicklungsherausforderungen sind komplex, und in Peru, wo der zweitgrößte Teil des Amazonaswaldes liegt, müssen wir integrierte Lösungen verfolgen, die sicherstellen, dass gefährdete Gemeinschaften Fortschritte bei der Gleichstellung und Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel beschleunigen können", so Maria del Carmen Sacasa, Resident Representative des UNDP in Peru.

Das UNDP unterstützt die Regierung, den Privatsektor und die Gemeinden bei ihren Bemühungen, die Entwaldung zu reduzieren und den Klimawandel im peruanischen Amazonasgebiet anzugehen. In Übereinstimmung mit dem nationalen politischen Rahmen Perus gehen UNDP und seine Partner auf die Grundursachen der Umweltzerstörung ein, indem sie eine integrative Regierungsführung unterstützen, technische Hilfe leisten, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und klimaschonende Lebensgrundlagen zu fördern, und indem sie Multi-Stakeholder-Partnerschaften fördern, um öffentliche und private Finanzmittel zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung anzugleichen.

Das UNDP arbeitet mit Menschen auf allen Ebenen der Gesellschaft zusammen, um zu helfen, krisenfeste Nationen aufzubauen und das Wachstum voranzutreiben und aufrechtzuerhalten, das die Lebensqualität für alle verbessert. Vor Ort in fast 170 Ländern und Territorien bieten wir globale Perspektiven und lokale Einblicke, um Leben zu stärken und belastbare Nationen aufzubauen. www.undp.org .

Quelle: United Nations Development Programme (ots)