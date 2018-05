Wetterdienst warnt vor neuen Unwettern

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor neuen Unwettern. Am Mittwoch werde es besonders in einem Streifen von Niedersachsen bis in die östlichen Landesteile sowie bis in den Osten Bayerns teils kräftige Gewitter, Starkregen und Hagel geben. Im Süden und Südwesten gebe es nur sehr isolierte Gewitter, insbesondere über den Bergen. Im äußersten Nordosten bleibe es meist trocken.

Am Donnerstag soll es erneut Gewitter mit Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel geben. Im Osten und Nordosten bestehe aber nur geringe Gewitterwahrscheinlichkeit, so der Deutsche Wetterdienst. Am Freitag rechnet der DWD vor allem in der zweiten Tageshälfte erneut mit kräftigen Gewittern. Lediglich nordöstlich der Elbe gebe es dann eine geringe Gewittergefahr. Auch am Samstag sei vor allem im Norden und Osten, teils aber auch im Mittelgebirgsraum und im Alpenraum mit starken Gewitter mit Unwettergefahr zu rechnen, hieß es. Bereits am Dienstag hatten Unwetter unzählige Einsatzkräfte in ganz Deutschland in Atem gehalten, darunter viele ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehren. Quelle: dts Nachrichtenagentur