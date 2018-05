Wasserforscher Althoff: Unser Wasser ist in tödlicher Gefahr

Der Pressetherapeut informiert: Wurden bisher ausschließlich die chemischen Verunreinigungen unseres Trinkwassers angeprangert, müssen wir jetzt einen Umweltskandal feststellen, den noch keiner bemerkte! "Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts wurden die damals üblichen Wassertürme und Hochbehälter durch leistungsfähigere Pumpen ersetzt. Man erhöhte den bis dahin problemlosen Wasserdruck von 2,5 Bar auf 4 Bar und teilweise wesentlich höher. Na gut, ist ja nicht so schlimm könnte man meinen. In der Folge aber erfährt unser Leitungswasser eine energetische Deformierung und wird weniger gerne getrunken! Warum? Ganz einfach, das bisher völlig natürliche Wasser wurde als 'rauer' im Geschmack beschrieben. Und wichtiger, diese Umstellung hat die Gesundheit der Bevölkerung latent und gravierend verändert und zwar ins Negative!" So beginnt das brisante eBook von Wasserforscher Nadeen K. Althoff, in dem er die überhand nehmenden technischen Manipulation von Wasser anprangert und eine sofortige Rückkehr zum "Lebendigen Wasser" fordert.

Hoppla - aus "Lebendigem Wasser" wird chemisches H2O und keiner hat's gemerkt? Was heute in unseren Flüssen fließt, ist verschmutzt und gefährdet Tier und Mensch. Aber auch unser scheinbar gesäubertes Trinkwasser läuft durch technische Reinigungsmethoden Gefahr, seine ursprüngliche Kraft zu verlieren. Nadeen K. Althoff: "Millionen Jahre alte Naturgesetze werden über den Haufen geworfen, weil der Mensch glaubt, mit Technik könnte man unser Wasser wieder zum Leben erwecken? Was für eine ungeheure Anmaßung - was für eine Frechheit. Wacht endlich auf und begreift - nur Lebendiges Wasser ist gutes Wasser und hält uns gesund." Die 10 Gebote vom Lebendigen Wasser Gebot 1: Die lebendige Natur ist durch nichts zu verbessern!

Gebot 2: Natur ist und war immer schon einfach! Beachte die Mini-Max-Formel des Wassers!

Gebot 3: Natur kapiert, Natur kopiert - bionische Technik (BIONIK) ist unsere Zukunft!

Gebot 4: Verstöße gegen die Naturgesetze haben schlimme Folgen - gerade auch beim Wasser!

Gebot 5: Leben kommt vom Lebendigen und nicht vom Toten!

Gebot 6: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!

Gebot 7: Die Qualität der Frische ist die Welt des Lebendigen!

Gebot 8: Wir sind Wasser und mit Allem, das Wasser in sich trägt, untrennbar verbunden!

Gebot 9: Du bist das, was Du isst und trinkst!

Gebot 10: Leben bedeutet Vielfalt - Standards bedeuten das Gegenteil! Diese Gebote und deren Hintergründe, werden im eBook genau erklärt und die dramatischen Zusammenhänge deutlich gemacht. Nadeen K. Althoff wird nicht müde, in unzähligen Vorträgen, Veröffentlichungen und Gesprächen, die Wichtigkeit von Lebendigen Wasser für unser aller Leben klar zu machen. "Ein Neugeborenes besteht bis zu 80 Prozent des Körpergewichts aus Wasser... und der Mensch an sich bestehen zu 99% aus H & O Atomen! Wenn dieses Wasser durch technische Veränderungen und den sogenannten Optimierungen nicht mehr natürlich und lebendig ist, was wird wohl aus uns werden. Nichts Gutes - das ist sicher. Bereits 80 Prozent aller Krankheiten sind offiziell anerkannte Stoffwechselkrankheiten wozu auch alle Herz- Kreislauferkrankungen zählen", so Althoff, der seit 30 Jahren als Getränkeentwickler und Brauer im Bio-Bereich tätig ist. Eine grundlegende und revolutionäre Info über unser Trinkwasser: Was können wir tun - jetzt und heute? Das eBook mit dem Titel: "Die 10 Gebote vom Lebendigen Wasser" ist auf Amazon und bei vielen anderen Plattformen downloadbar und schon jetzt auf dem Weg zum Bestseller. Kein Wunder - "Lebendiges Wasser" geht uns alle an. Download des eBook unter https://amzn.to/2HdQEOF Quelle: www.pressetherapeut.com/Alois Gmeiner