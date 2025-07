Zahl der schweinehaltenden Betriebe geht weiter zurück

Zum Stichtag 3. Mai 2025 gab es in Deutschland 15 250 schweinehaltende Betriebe. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen der Viehbestandserhebung mitteilt, nahm die Zahl der Betriebe damit im Vergleich zum 3. November 2024 um 2,6 % (-400 Betriebe) ab. Im Vergleich zum Vorjahr (3. Mai 2024) sank die Zahl um 3,3 % (-520 Betriebe). Im Zehnjahresvergleich ging die Zahl der Betriebe um 41 % (-10 600 Betriebe seit 2015) zurück.

Die Zahl der in Deutschland gehaltenen Schweine lag zum Stichtag 3. Mai 2025 bei 20,9 Millionen Tieren. Gegenüber dem Stichtag 3. November 2024 nahm der Bestand um 1,8 % oder 375 000 Tiere ab, gegenüber dem Vorjahr waren es 1,2 % weniger (-256 900 Tiere).

In den vergangenen zehn Jahren ist der Schweinebestand um 25,6 % (-7,2 Millionen Tiere) deutlich zurückgegangen, jedoch weniger stark als die Zahl der Betriebe. Somit hält die Entwicklung hin zu größeren Betrieben an: Während im Jahr 2015 ein Betrieb durchschnittlich knapp 1 100 Schweine hielt, waren es zehn Jahre später fast 1 400 Tiere pro Betrieb.

Für die einzelnen Tierkategorien der Schweinehaltung ergibt sich folgendes Bild: Zum Stichtag 3. Mai 2025 wurden in Deutschland mit 9,4 Millionen Mastschweinen 0,7 % oder 64 500 Tiere weniger gehalten als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Ferkel und der Jungschweine sank im Vergleich zu Mai 2024 um 1,6 % oder 164 500 Tiere und lag bei 10,1 Millionen. Die Zahl der Zuchtsauen sank im gleichen Zeitraum um 1,3 % (-18 200 Tiere) und blieb damit bei einem Bestand von knapp 1,4 Millionen Tieren.

Rinderbestand leicht rückläufig

Auch die Zahl der in Deutschland gehaltenen Rinder ging zuletzt zurück. So wurden zum 3. Mai 2025 in Deutschland 10,3 Millionen Rinder gehalten, darunter 3,6 Millionen Milchkühe. Das waren 1,2 % oder 126 000 Rinder weniger als zum 3. November 2024, wobei die Anzahl der Milchkühe mit 0,3 % weniger (11 000 Tiere) fast konstant blieb. Gegenüber Mai 2024 sank der Rinderbestand um 2,7 % (-291 500 Tiere) und gegenüber 2015 um 18,3 % (-2,3 Millionen Tiere). Der Milchkuhbestand sank binnen Jahresfrist um 2,5 % (-90 000 Tiere) und im Zehnjahresvergleich um 16,5 % (-708 200 Tiere).

Bei den Haltungen mit Milchkühen setzte sich der langjährige rückläufige Trend weiter fort. Gegenüber November 2024 sank die Zahl der Haltungen um 1,9 % (-930 Haltungen) auf 47 700, gegenüber Mai 2024 ging sie um 3,5 % (-1 700 Haltungen) zurück. Seit 2015 sank die Zahl der Milchkuhhaltungen um 36,2 % (-27 000 Haltungen).

