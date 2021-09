Landwirtschaftliche Fläche in Sachsen-Anhalt geht weiter zurück

Bauern und Umweltschützer kritisieren gemeinsam die Planung neuer, großer Industrieparks und neuer Wohngebiete auf landwirtschaftlichen Flächen in Sachsen-Anhalt. "Jeden Tag gehen uns mehr als 3 Hektar - umgerechnet viereinhalb Fußballfelder - Acker- und Grünland verloren", sagt Marcus Rothbart, Hauptgeschäftsführer des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt., der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

Der Landwirtschaft werde für Baumaßnahmen nach und nach mehr Fläche entzogen. Ähnlich äußert sich Christian Kunz, Landesgeschäftsführer des Umweltverbandes BUND: "Wir bedauern den Verlust von alten Wäldern bei großen Waldbränden, aber auch so verschwindet jeden Tag ein Stück Natur."



In den vergangenen fünf Jahren ist laut Statistischem Landesamt in Sachsen-Anhalt die landwirtschaftliche Fläche um 5.861 Hektar zurückgegangen. Das entspricht einem jährlichen Verlust von 1.172 Hektar oder 3,2 Hektar pro Tag - was umgerechnet etwa viereinhalb Fußballfelder sind. Bundesweit sind es mehr als 50 Hektar pro Tag.

Laut Landesamt für Vermessung und Geoinformation werden heute in Sachsen-Anhalt von dieser landwirtschaftlichen Fläche knapp 1.500 Hektar als Industrie- und Gewerbefläche genutzt. Nur etwa 280 Hektar wurden für neue Wohngebiete genutzt. Da die Erhebung auf Satelliten-Aufnahmen beruhen, gibt es laut Experten jedoch größere Unschärfen. So wurden 1.878 Hektar neu als Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche ausgewiesen. Doch sind so viele Fußball- oder Golfplätze gebaut worden? Was als Erholungsfläche firmiert, dürften häufig Gärten um Häuser sein.

