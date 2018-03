Deutschlandwetter: Am Mittwoch im Nordosten Schnee

Nach einem vorerst letzten Wintergruß am Mittwoch im Nordosten geht es überall bergauf mit den Temperaturen. Am Wochenende sind verbreitet Werte um 15 Grad drin. Dazu wird es aber immer mal wieder nass.

Am Mittwochmorgen schneit es von Hamburg über Berlin bis zum Erzgebirge. Dort kommt es verbreitet zu Behinderungen durch Schneeglätte. Später ziehen sich Schnee und Schneeregen Richtung Ostsee zurück. Dazu zeigt das Thermometer nur Werte knapp über dem Gefrierpunkt an. Im großen Rest des Landes wechseln sich Wolken, Sonne und einzelne Regengüsse ab. In den Bergen fällt nasser Schnee. Die Höchstwerte reichen von 3 bis 10 Grad.

Am Donnerstag zieht im Nordwesten teils kräftiger Regen auf. Dazu frischt der Wind dort böig auf. In den Hochlagen fällt Schnee. Vom Schwarzwald bis nach Sachsen wechseln Sonne und Wolken einander ab und es bleibt trocken. Die Spitzenwerte reichen von 5 Grad an der Nordsee bis zu 12 Grad in Niederbayern.

Auch am Wochenende bleibt uns das wechselhafte Märzwetter erhalten. Die Luft wird aber immer milder und verbreitet sind zweistellige Höchstwerte drin. Zum Sonntag sind im Süden sogar Spitzenwerte von rund 20 Grad nicht ausgeschlossen.

Nächste Woche wird es dann besonders im Süden kühler. Dazu bleibt es wechselhaft und in den höheren Lagen ist sogar wieder Schnee oder Schneeregen möglich. Der nächste Schwall milder Mittelmeerluft steht allerdings schon parat. So geht das Auf und Ab der Temperatur weiter. Dies ist allerdings gerade im Übergangsmonat März völlig normal, denn Spätwinter und Frühling liegen dann oft dicht beisammen.

Quelle: WetterOnline