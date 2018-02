Deutschlandwetter: Vielerorts etwas Schnee möglich

Der Winter setzt sich in den kommenden Tagen immer mehr durch. Dabei wird es von Tag zu Tag trockener und freundlicher, aber auch kälter.

Nach vielerorts frostigem Start und bedecktem Himmel, gibt es im Laufe des Samstags einzelne Auflockerungen. Dabei ziehen gebietsweise noch Schnee- und Schneeregenschauer durch. Westlich des Rheins sind die Schauer dagegen seltener. Die Höchstwerte erreichen 0 Grad in den Mittelgebirgen und bis zu 4 Grad am Niederrhein.

Auch am Sonntag bleibt es nasskalt: Vereinzelt sind noch ein paar Schneeschauer unterwegs, gebietsweise bleibt es aber auch komplett trocken. Hin und wieder scheint auch die Sonne. Während sich in den Mittelgebirgen leichter Dauerfrost einstellt, zeigt das Thermometer im Flachland Spitzenwerte um 4 Grad an.

Die neue Woche startet meist trocken-kalt. Anfangs kann es im Nordwesten und im weiteren Verlauf im Süden gelegentlich schneien. Sonst setzt sich die Sonne immer mehr durch. Verbreitet stellt sich leichter Dauerfrost ein und nur örtlich werden noch Temperaturen über dem Gefrierpunkt erreicht. In den Nächten wird es knackig kalt.

Zum Start in den Straßenkarneval am Donnerstag deutet einiges darauf hin, dass es trocken bleibt und verbreitet Dauerfrost herrscht. Damit bleibt noch genug Zeit, sich ein warmes Kostüm zu besorgen. Ob die trocken-kalte Witterung über Karneval bestand hat, ist noch nicht sicher. Es ist ebenso möglich, dass Wetterfronten atlantischer Tiefs uns eher nasskalte "jecke Tage" bescheren.

