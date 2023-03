Jedes Land erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt

Nachdem der Corona-Schwindel unhaltbar geworden ist, haben die Globalisten und ihre Büttel in Politik, Medien und Wissenschaft die Klima-Propaganda weltweit radikal weiter verschärft. In praktisch allen westlichen Industrieländern finden sich nicht nur hörige Regierungen, sondern auch bereitwillige Systemmedien, die die Klima-Hysterie in Schlagzeilen gießen. Die Gleichschaltung ist – wie schon zuvor bei Corona – perfekt. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Ein besonders bewährter Trick besteht darin, in quasi jedem einzelnen Land den Eindruck zu erwecken, dass dieses ganz besonders schlimm vom vermeintlich menschengemachten Klimawandel betroffen sei.

Gleiche Meldung – anderes Land

So wurde 2016 vermeldet, Deutschland erwärme sich schneller als jedes andere Land der Welt.

Hier ein Thread auf Twitter zu diesem Thema:

2015 hatte es jedoch exakt dieselbe Schlagzeile über Finnland gegeben, und 2013 über Großbritannien . 2019 und 2023 war dann Schweden an der Reihe: Hier konnten die Einwohner zur Kenntnis nehmen, dass die Temperaturen in ihrem Land doppelt so schnell steigen würden wie im Rest der Welt. 2021 hieß es dann zur Abwechslung, dass es in ganz Europa um 2,2 Grad wärmer sei als vor der Industriellen Revolution. Damit auch andere Erdteile sich nicht zurückgesetzt fühlen, wurde 2019 auch in Singapur behauptet, dass sich der Stadtstaat doppelt so schnell erwärme, wie der Rest der Welt. 2014 galt dasselbe für Japan , 2015 auch für China . Ebenfalls 2021 war dann der komplette afrikanische Kontinent dran. Australien , Israel , Teile der USA und Kanadas wurden im Laufe desselben Jahres ebenfalls mit der jeweiligen Warnung bedacht, bei ihnen stiegen die Temperaturen doppelt so schnell als irgendwo sonst. Bei den Polkappen in Arktis und Antarktis wurde noch eine Schippe draufgelegt: Hier hieß es, diese würden sich drei- oder viermal so schnell wie der Rest des Planeten erwärmen.

Horror-Prognosen werden einfach nicht wahr

Dazu passte auch die Meldung aus dem Jahr 2007, in der es hieß, der Nordpol werde spätestens in fünf Jahren eisfrei sein. Andere Berichte behaupteten, bis 2020 seien alle Küstenlinien der Erde überschwemmt. Nichts davon trat bekanntlich ein. Es gibt mittlerweile kaum noch einen Fleck auf der Erde, von dem die Klimapropaganda nicht behauptet hätte, er würde sich schneller als alle anderen erwärmen. Die Schlagzeilen sind praktisch identisch, nur die Ländernamen wurden ausgetauscht. Dennoch sind es immer die sogenannten seriösen System-Medien, die diese Copy-&Paste-Meldungen verbreiten. Wenn die dahintersteckenden Mechanismen nicht offengelegt werden, wird es ein böses Erwachen geben – allerdings nicht wegen der Klimakrise, sondern wegen einer weltweiten Diktatur."

Quelle: AUF1.info