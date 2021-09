Velbert: Bewässerung des Nevigeser Ententeiches zum Wohle der Tiere und Pflanzen

Am gestrigen Abend, 13.09.2021, unterstützte die Feuerwehr Velbert die Technischen Betriebe Velbert bei der Bewässerung des Ententeiches am Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges.

Aufgrund eines zu geringen Wasserzuflusses in den vergangenen Tagen und einer damit verbundenen Minderversorgung an Sauerstoff, drohte der Teich umzukippen. Die Feuerwehr sorgte für eine Frischwasserzufuhr und brachte zudem einen großen Wasserwerfer in Stellung. So konnte das Wasser aufgefrischt und der Sauerstoffgehalt durch das herabrieseln des Wassers erhöht werden. Diese Maßnahmen waren zwingend erforderlich, da die Minderversorgung eine akute Gefahr für den Fisch- und Pflanzenbestand in dem Teich darstellte. In den kommenden Tagen sind je nach Wetter und Niederschlag weitere Aktionen geplant. Quelle: Feuerwehr Velbert (ots)