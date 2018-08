Wetterdienst warnt vor Unwetter in Süddeutschland

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor örtlich schweren Gewittern in Süddeutschland. Betroffen sind Teile der Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg, so der Wetterdienst in einer Warnmeldung am Samstagmittag. Neben Gewittern gebe es auch heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) und Hagel mit Korngrößen um 3 cm.

Bei schwachen Luftdruckgegensätzen bleiben weiterhin sehr warme bis heiße Luftmassen wetterbestimmend. Einzig im äußersten Nordwesten setzt sich zeitweise etwas kühlere Luft durch, so der Wetterdienst. Quelle: dts Nachrichtenagentur