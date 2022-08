Zirkustricks für Pferd und Reiter: So werden Zirkuslektionen zum wertvollen Training

Manche Pferdehalter belächeln Zirkustricks, weil sie nicht wissen, wie wertvoll solche Lektionen für Pferde sein können. Dabei eignet sich das Training hervorragend, um das Vertrauen eines Pferdes zu gewinnen und um Pferd und Reiter für die gemeinsame Arbeit neu zu motivieren - durch Abwechslung im Trainingsplan und tolle Erfolgserlebnisse.

"Die Lektionen stärken auf spielerische Art die Bindung zwischen Mensch und Pferd. Nicht nur das Vertrauen des Pferdes wächst, auch seine Körperhaltung profitiert enorm von den Trainingseinheiten - wenn man es richtig macht", verrät Pferdetrainerin Rabea Schmale. In folgendem Artikel erklärt die erfahrene Pferdetrainerin, wie man Zirkuslektionen sinnvoll ins Pferdetraining einbinden kann.

Gymnastische Zirkuslektionen fordern Körper und Geist des Pferdes

"Es gibt viele gute Gründe, Lektionen aus dem Zirkus bei der Ausbildung eines Pferdes einzusetzen", verrät Rabea Schmale. Die Trainingseinheiten fördern beim Pferd die Konzentrationsfähigkeit, aber auch die Koordination. Sämtliche Muskeln, die das Pferd beim Reiten beanspruchen muss, werden durch die Zirkusübungen trainiert. So wird das Pferd durch spielerische Übungen fit für den Reitplatz und fasst ein tiefes Vertrauen zum Reiter. Besonders Jungpferde in der Ausbildung profitieren sehr davon, da die Übungen die Muskulatur des Pferdes stärken. Die Voraussetzung, um mit dem Training beginnen zu können, ist natürlich die Gesundheit des Pferdes.

Zirkustricks zu erlernen, macht Pferd und Reiter aber nicht nur viel Freude, es erleichtert auch die Lernschritte auf dem Weg zum zuverlässigen Reitpferd. "Wenn wir zum Beispiel mit einem Jungpferd das Legen trainieren, können wir uns vorsichtig auf das liegende Pferd setzen. So lernt es das Gefühl kennen, einen Reiter zu tragen und entwickelt Vertrauen", erklärt die Trainerin. Auch der Reiter lernt in den Lektionen viel über seine Kommunikation mit dem Pferd und kann das neue Wissen über Erziehung und Konsequenz auch in anderen Bereichen des Reitsports anwenden.

Die Arbeit mit einem zertifizierten Pferdetrainer

"Wichtig ist, dass dieses spezielle Training nur unter der Anleitung eines zertifizierten Trainers stattfindet", warnt Rabea Schmale. "Viele Freizeitreiter sehen sich tolle Videos im Internet an und versuchen dann, ihren Pferden selbst ein paar Zirkustricks beizubringen. Das kann allerdings fatale Folgen haben, denn die Videos vermitteln einen falschen Eindruck: Die ganze Vorarbeit und die Reihenfolge der Lernschritte werden oft nicht gezeigt."

Zum Beispiel kann der ausgreifende spanische Schritt schnell zum "panischen Schritt" werden, wenn das Pferd nicht mit Geduld und Sachverstand an die anspruchsvollen Übungen herangeführt wird. Pferdehalter, die Zirkustricks einfach für ein lustiges Spiel halten, verwandeln ihre motivierten Pferde durch Unwissenheit in Korrekturpferde, die gesundheitsschädliche Bewegungsabläufe durch ein gezieltes Training wieder verlernen müssen. Um dem Pferd nicht die Freude an dem wertvollen Training zu nehmen, rät Rabea Schmale Freizeitreitern daher, nur mit Pferdetrainern zusammenzuarbeiten, die eine fundierte Ausbildung absolviert haben.

Rabea Schmale bietet mit ihrer Showreitschule und Pferderückenschule eine Ausbildung zur Pferdetrainerin an. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie die Pferdetrainerausbildung den heutigen Freizeitpferden und Spezialrassen typgerecht angepasst. Mit einfachen Lösungen und logischen Ausbildungsschritten unterstützen sie ihre Teilnehmer während der gesamten Entwicklungszeit und fördern genau da, wo Hilfe benötigt wird. Weitere Informationen unter: https://www.pferdetrainer-ausbildung.com/

Quelle: Rabea Schmale (ots)