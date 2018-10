Größte Petition gegen Tierversuche zu kosmetischen Zwecken an die Vereinten Nationen überreicht

Am gestrigen Welttierschutztag haben The Body Shop und Cruelty Free International den Vereinten Nationen in New York 8,3 Millionen Unterschriften gegen Tierversuche zu kosmetischen Zwecken übergeben. Ziel ist, ein globales Regelwerk zu schaffen, das Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken ein Ende setzt und die Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen vorantreibt.

Dieser Schritt ist ein weiterer Meilenstein in der mehr als 30 Jahre andauernden Kampagnenarbeit von The Body Shop und seinem langjährigen Kampagnenpartner Cruelty Free International. The Body Shop war das erste internationale Beauty-Unternehmen, das sich aktiv für ein Verbot von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken eingesetzt hat. Cruelty Free International war die erste globale Non-Profit-Organisation, die sich im Kampf gegen Tierversuche zu kosmetischen Zwecken engagiert hat. Gemeinsam führen sie die ambitionierteste Kampagne an, die es je gegen Tierversuche zu kosmetischen Zwecken gegeben hat. The Body Shop und Cruelty Free International sind inspirierende Vorbilder für Unternehmen, Regierungen und Bürger, aktiv zu werden. So können das Sustainable Development Goal 12 (SDG12): Responsible Consumption and Production der Vereinten Nationen und andere Schlüsselthemen zu nachhaltiger Produktion und nachhaltigem Konsum unterstützt werden. Lise Kingo, CEO und Executive Director, UN Global Compact, beteiligte sich an gemeinsamen Diskussionen mit The Body Shop bei den Vereinten Nationen, wie Unternehmen Verbraucher aktiv einbinden können, um gemeinsam die Ziele der Sustainable Development Goals zu erreichen.

Die Unterschriften, die weltweit in nur 15 Monaten gesammelt wurden, sind Aufruf an die UN-Mitgliedsstaaten, ein internationales Regelwerk zu erlassen, das Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken weltweit endgültig ein Ende setzt.

Tierversuche zu kosmetischen Zwecken sind grausam, überholt, teuer und uneffektiv. Längst gibt es verlässliche Alternativmethoden. The Body Shop und viele andere tierfreundliche Unternehmen verwenden innovative und wirksame tierfreundliche Inhaltsstoffe in ihren Produkten, die sie unter Anwendung tierversuchsfreier, moderner Verfahren testen.

In den letzten Jahren wurden bereits große Fortschritte erzielt: Seit 2013 verbietet die EU Tierversuche zu kosmetischen Zwecken und den Verkauf und die Einfuhr von an Tieren getesteten kosmetischen Produkten und Inhaltsstoffen. Dennoch gibt es in 80 Prozent aller Länder weltweit bislang keine gesetzlichen Regelungen, die Tierversuche zu kosmetischen Zwecken verbieten. Schätzungen von Cruelty Free International zufolge werden in der Kosmetikindustrie jedes Jahr immer noch 500.000 Tiere zu Versuchen herangezogen.

Ein weltweit einheitlicher rechtlicher Rahmen ist der einzige Weg, dem Leiden von Tieren ein Ende zu setzen und international gleiche Regeln zu schaffen. Weltweit einheitliche Anforderungen an Sicherheitstests würden es Unternehmen ermöglichen, unnötige Bürokratie und eine Wiederholung von Tests zu vermeiden, wenn sie ihre Produkte auf internationalen Märkten vertreiben wollten, um der Nachfrage von Verbrauchern nach sicheren und tierversuchsfreien Kosmetikprodukten nachzukommen. Vor allem entspräche ein internationales Rahmenwerk der Vision der Vereinten Nationen von einer Welt, "in der die Menschheit in Harmonie mit der Natur lebt und in der wildlebende Tiere und Pflanzen und andere Lebewesen geschützt sind."

"Innerhalb von nur 15 Monaten haben uns mehr als 8 Millionen Menschen mit ihrer Stimme unterstützt, weil Tierversuche zu kosmetischen Zwecken überholt, grausam und überflüssig sind", sagt David Boynton, CEO, The Body Shop. "Wir sind fest entschlossen zu Ende zu führen, was unsere Unternehmensgründerin Anita Roddick 1989 begonnen hat. Mit unserem Schritt zu den Vereinten Nationen fordern wir, dass Kosmetikindustrie, Zivilgesellschaft und Regierungen zusammenarbeiten, um Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken weltweit endgültig ein Ende zu setzen."

"Dank des großen Einsatzes der Mitarbeiter in unseren Geschäften und unserer Kunden haben wir mit dieser Kampagne weltweit mehr Verbraucher erreicht als je zuvor", erklärt Jessie Macneil-Brown, Global Head of Activism, The Body Shop. "Die Unterstützung so vieler Menschen aus der ganzen Welt zeigt, dass Unternehmen, die Kampagnenarbeit leisten, positiven Wandel in der Welt bewirken können."

"Die Verbraucher sind sehr verunsichert, wenn es um Tierversuche zu kosmetischen Zwecken geht", bestätigt Michelle Thew, CEO, Cruelty Free International. "Die Forever Against Animal Testing Petition zeigt: Überall auf der Welt wollen die Menschen, dass diese grausame Praxis endlich aufhört. Weltweite rechtliche Rahmenbedingungen sind der einzige Weg, dem Tierleid endgültig ein Ende zu setzen."

"Diese Initiative zeigt das Potenzial von Unternehmen, Verbraucher weltweit für nachhaltige Entwicklung zu mobilisieren. Sie ist ein Beispiel dafür, wie durch den Zusammenschluss von Unternehmen, Politik und Verbrauchern realer Wandel bewirkt werden kann. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung gehen uns alle an. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit The Body Shop darüber, wie Verbraucher mobilisiert und kollektive Aktionen für verantwortungsbewusste Produktion und ein entsprechendes Konsumverhalten vorangetrieben werden können", sagt Lise Kingo, CEO und Executive Director, UN Global Compact.

Verbraucher können sich unter https://www.thebodyshop.com/about-us/against-animal-testing informieren und in den sozialen Medien weiterhin unter #ForeverAgainstAnimalTesting ihre Unterstützung dieser Kampagne kundtun.

Quelle: The Body Shop (ots)