Kommende Woche steigt das Gewitterrisiko

Mit den ansteigenden Temperaturen steigt in der kommenden Woche das Gewitterrisiko in ganz Deutschland. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

In der Nacht zum Dienstag gibt es zunächst von Südwesten her einzelne Gewitter, lokal mit Starkregen und stürmischen Böen. Am Dienstag dann im Küstenumfeld stürmische Böen aus Nordost, im Südwesten starke Gewitter. Am Mittwoch gibt es im Südwesten und Westen starke Gewitter ab Donnerstag dann steigendes Gewitterrisiko im ganzen Land. Im Osten und Süden steigen die Temperaturen dafür tagsüber regelmäßig über 20 Grad.

Quelle: dts Nachrichtenagentur