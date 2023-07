Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Süddeutschland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern im Süden Deutschlands. Betroffen seien zunächst Teile Baden-Württembergs, teilte der DWD am Montag mit. Als Auswirkungen des Unwetters könnten Keller und Straßen überflutet werden sowie örtlich Blitzschäden auftreten. Bäume könnten entwurzelt werden sowie Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen.

Zudem könnten durch Hagelschlag Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen entstehen. Die aktuellen Warnungen gelten zunächst bis in die Nacht zum Dienstag. Eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, so der Wetterdienst. Grund für das Unwetter ist dem DWD zufolge ein Tief, welches von Jütland nach Südschweden zieht. Es sorgt meist für unbeständiges und windiges Wetter. Im Süden Deutschlands liegen dabei am Montag noch warme Luftmassen, in denen sich schwere Gewitter bilden können, die dann langsam ostwärts ziehen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur