Volkswagen will Tierversuche in Zukunft ausschließen

Volkswagen hat angekündigt, keine Tierversuche mehr durchführen zu wollen. "Wir wollen Tierversuche für die Zukunft absolut ausschließen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert", sagte der VW-Generalbevollmächtigte Thomas Steg der "Bild".

VW lasse prüfen, was nach den Versuchen mit den Affen geschehen sei, in welchem Zustand sie übergeben wurden und wie es ihnen heute gehe. "Mir geht es vor allem darum, dass die Studie weder mit Menschen noch mit Affen hätte stattfinden dürfen. Was geschehen ist, hätte nicht passieren dürfen. Ich bedauere das sehr. Das hatte mit wissenschaftlicher Aufklärung nichts zu tun", so Steg. Auf die Frage, ob Steg nun persönliche Konsequenzen ziehe, sagte er: "Matthias Müller hat bei Volkswagen umfassende interne Untersuchungen veranlasst. Die sollten wir alle abwarten."

Quelle: dts Nachrichtenagentur