13 interessante Fakten über Meeresschildkröten

Sie haben Dinosaurier überlebt, Seebeben und andere Naturkatastrophen überstanden, sowohl Entstehen als auch Untergang von Inseln miterlebt – am 16. Juni wird der Internationale Tag der Meeresschildkröten begangen. SNA hat in diesem Zusammenhang einige interessante Fakten über diese uralten Bewohner unseres Planeten aufgelistet.

Weiter ist auf deren Webseite dazu folgendes zu lesen: "Warum fällt der Internationale Tag der Meeresschildkröten eigentlich auf den 16. Juni? Die Sache ist die, dass an diesem Tag im Jahr 1909 der US-amerikanische Zoologe und Naturschützer Dr. Archie Fairly Carr geboren wurde. Er unterrichtete Ökologie an der University of Florida (US-Bundesstaat Florida) und galt als einer der führenden Spezialisten für Meeresschildkröten. Mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten setzte er sich für den Schutz dieser Tiere ein und machte auf die Bedrohung der Seeschildkröten aufmerksam.



Hier sind ein paar Fakten über die uralten Bewohner unseres Planeten, die selbst die Dinos überlebt haben: