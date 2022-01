Herdecke: Leichte Gewässerverunreinigung auf dem Harkortsee

Der Freiw. Feuerwehr Herdecke und der Polizei wurden am Mittwoch gegen 16:46 Uhr eine Gewässerverunreinigung auf dem Harkortsee gemeldet.

Vor Ort hatte ein Spaziergänger einen Öl Kanister im See gefunden und gesichert. Es war geringfügig Öl aus dem Kanister ausgelaufen. Ein Öl Film war auf dem See wahrzunehmen.

Die alarmierte Feuerwehr erkundete vom Ufer aus und von einem Rettungsboot eingehend. Der Kanister wurde von der Feuerwehr geborgen und sichergestellt.

Die Polizei und Untere Wasserbehörde waren ebenfalls vor Ort. Die ausgetretene Menge Öl wurde als nicht gefährlich eingeschätzt. Umliegende Wasserwerke wurden präventiv informiert.

Aufgrund der Dunkelheit war kein weiteres, gefahrloses Eingreifen der Feuerwehr mehr auf dem See möglich. Es wurden zudem keine Öl Flecken mehr gesichtet. Der Einsatz wurde nach 2,5 Stunden abgebrochen. Am nächsten Morgen wurde am See eine Nachkontrolle durchgeführt.

Parallel rückte die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall um 17:31 Uhr auf dem Herdecker Bach aus. Die Unfallbeteiligten hatte sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vom Unfallort entfernt.

Quelle: Feuerwehr Herdecke (ots)