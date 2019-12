Erdölsuche in der Altmark

In der Altmark soll erneut nach Erdöl und Erdgas gesucht werden. Das Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) habe für das Feld "Thielbeer" rund um Arendsee eine Erlaubnis für eine Suche erteilt, sagte Vize-Präsident Bodo Carlo Ehling der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

Das Unternehmen Geo Exploration Technologies aus Mainz (Rheinland-Pfalz) will bis Mitte 2024 unter anderem per Hubschrauber mit elektromagnetischen Verfahren den Untergrund untersuchen. "Die geologische Formation, in der vor allem Erdöl vermutet wird, zieht sich von Niedersachsen bis nach Sachsen-Anhalt", sagte Geo-Geschäftsführer Armin Kaus. Bereits seit 1969 wird in der Altmark rund um Salzwedel Erdgas gefördert. Die Felder laufen jedoch aus.



Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)