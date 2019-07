Darmstadt: Neues Zuhause für Entenfamilie gefunden

An einem Teich in der Robert-Bosch-Straße fanden am Freitagmorgen (12.07.) gleich sechs kleine Küken mit ihrer Entenmutter ein neues Zuhause. Zuvor fand ein aufmerksamer Tierliebhaber die Tiere im Traubenweg.

Doch in der Nähe gab es keinen geeigneten Lebensraum für die kleine Familie. Daher bat der Mann die Polizei um Hilfe. Gemeinsam konnten die kleinen Tierchen eingefangen werden. Unter den wachsamen Augen der Entenmutter wurden die Küken nur wenige Minuten später an ihrem neuen Zuhause freigelassen. Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)

