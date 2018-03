Deutschlandwetter: Am Freitag meist trüb

Nach einem meist wolkenverhangenen Freitag lässt sich am Wochenende vorübergehend der Frühling bei uns blicken. Von langer Dauer ist dies aber nicht, denn schon nächste Woche geht es wieder bergab.

Am Freitag bleibt der Himmel meist grau und wolkenverhangen. Besonders im Südosten fallen noch letzte Tropfen und Flocken. Aber auch sonst kann es gelegentlich ein wenig regnen. Mit Spitzenwerten zwischen 3 Grad in Bayern und 9 Grad am Niederrhein wird es schon einen Tick milder als an den Vortagen.

Am Samstag macht sich nach teils noch frostiger Nacht ein Frühlingshauch bei uns breit. Es bleibt bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken überall trocken, im Süden wird es sogar richtig sonnig. Das Thermometer zeigt Höchstwerte zwischen 6 Grad an der Ostsee und bis zu 14 Grad entlang des Rheins an.

An den Folgetagen geht es schon wieder bergab. Aus Westen breiten sich Wetterfronten mit Regen aus. Zwischendurch zeigt sich jedoch auch mal die Sonne. Dazu sind anfangs noch Werte um 10 Grad drin, im weiteren Verlauf wird es aber kälter.

Die Karwoche startet wechselhaft. Dazu kann es immer mal wieder regnen, teils mischen sich auch nasse Flocken unter. Trockene und freundliche Abschnitte sind meist nur von kurzer Dauer. Während es im Norden im Verlauf kaum für 5 Grad reicht, sind im Süden immerhin rund 10 Grad möglich. Ob der Osterhase dann im T-Shirt kommt, oder der Schlitten die bessere Wahl ist, steht noch in den Sternen. Tendenziell sieht es aber eher nach nasskalten Feiertagen aus.

Quelle: WetterOnline