Grüne kritisieren Schulze: Großer Wurf gegen Plastikmüll bleibt aus

Die Grünen haben Kritik daran geübt, dass Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kein Gesamtkonzept für die Vermeidung von Plastikmüll vorlege.

"Bedauerlich ist, dass sich die Umweltministerin in einzelnen Maßnahmen verliert, der große Wurf gegen Plastikmüll aber ausbleibt", sagte die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Bettina Hoffmann, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Schulze hatte am Montag Pläne vorgestellt, wonach sich Hersteller stärker an der Entsorgung von Wegwerfverpackungen beteiligen sollen.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)