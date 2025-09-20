Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Ozean-Deal zündet: 60+ Staaten machen Weg frei!

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 14:27 durch Sanjo Babić
Bild: Andreas Hermsdorf / pixelio.de
Bild: Andreas Hermsdorf / pixelio.de

ZDFheute meldet, dass das UN-Hochseeabkommen die nötige Zahl an Ratifikationen erreicht hat. Damit kann der Vertrag nach einer Übergangsfrist in Kraft treten.

Das Abkommen zum Schutz der Biodiversität jenseits nationaler Hoheitszonen sieht Meeresschutzgebiete, strengere Umweltprüfungen und Hilfen für Entwicklungsländer vor. Nach der 60. Ratifikation greift ein 120-Tage-Countdown, anschließend wird der Vertrag völkerrechtlich wirksam.

Umweltverbände sprechen von einem Meilenstein, mahnen aber zügige Umsetzung und breite Beteiligung an. Staaten, die nicht ratifiziert haben, werden aufgefordert, sich dem Regelwerk anzuschließen.

Quelle: ExtremNews


