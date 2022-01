Einweg-Müll statt Vermeidung: So täuscht McDonald's die Verbraucherinnen und Verbraucher

Offiziell schreibt sich der Fast-Food-Konzern McDonald's Umweltschutz und Abfallvermeidung auf die Fahnen. Doch anstatt sein Verpackungskonzept wirklich nachhaltig zu gestalten, versucht der Konzern weiterhin, die seit dem 1. Januar 2022 in Tübingen geltende Verbrauchssteuer für to-go-Verpackungen vor Gericht zu verhindern. Mehr noch: McDonald's nutzt in anderen europäischen Ländern bereits umweltfreundliche Mehrweg-Lösungen für Speisen und Getränke, für den Vor-Ort-Verzehr, wie auch im to-go-Bereich.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz decken Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer die Greenwashing-Taktik von McDonald's zu Verpackungen auf und zeigen den Weg zur Vermeidung unnötiger Abfälle.

Quelle: Deutsche Umwelthilfe e.V. (ots)