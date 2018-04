Deutschlandwetter: Nur im Norden ein paar Schauer

Ein Tief bringt uns etwas unbeständigeres Wetter. Vielfach hat die Sonne jedoch noch das Sagen und es bleibt angenehm warm. Am Freitag gibt es viele Schauer und Gewitter, am Wochenende sieht es wieder freundlicher aus.

Am Mittwoch gibt es vom Rheinland bis Thüringen schon morgens Schauer, teils mit Blitz und Donner. Der Schwerpunkt der Niederschläge verlagert sich in den Norden. Doch längst nicht überall wird es nass, vielerorts bleibt es auch den ganzen Tag trocken. Vor allem vom Saarland bis Bayern hat die Sonne das Sagen. In den meisten Regionen wird es um 20, in Niederbayern mit Föhn sogar bis 23 Grad warm. Im Norddeutschen Tiefland sind es um 15, an der Ostsee bei kühlem Seewind sogar unter 10 Grad.

Am Donnerstag bilden sich im Norden noch einzelne Schauer. Gegen Abend kann es auch im Südwesten regnen. Meist teilen sich Sonne und Wolken den Himmel, südlich der Donau bleibt es auch länger trüb. Den meisten Sonnenschein gibt es voraussichtlich von Rügen bis Dresden. Das Thermometer zeigt 18 Grad in Freiburg bis 25 Grad in der Lausitz an. Spürbar frischer ist es nur an der Ostsee.

Am Freitag entladen sich recht verbreitet Regen- und Gewittergüsse, die örtlich heftig ausfallen können. Dabei liegen die Temperaturen bei 13 bis 20 Grad.

Am Wochenende sieht es dann aber schon wieder trockener und wärmer aus. Oft werden Höchstwerte bis 25 Grad erreicht, dabei lacht häufig die Sonne. Einzelne Schauer sind vor allem in der Nordwesthälfte in der Nähe eines Tiefs nicht ganz ausgeschlossen. Auch anschließend bleibt es eher warm als kalt. Ob dabei trockenes Wetter überwiegt oder doch ein paar Schauer dazwischenfunken, muss noch abgewartet werden.

Quelle: WetterOnline