RWE will Hambacher Forst behalten

Der Energiekonzern RWE will den umkämpften Hambacher Forst vorerst nicht an das Land Nordrhein-Westfalen verkaufen. "So lange die Rekultivierung noch läuft, können wir den Forst nicht verkaufen", sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz der "Rheinischen Post".

Danach könne man über alles reden. "200 Hektar Wald sind etwa einen einstelligen Millionen-Euro-Betrag wert. Aber um Geld geht es dabei gar nicht", so Schmitz. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hatte vor Kurzem die Umwandlung des Forstes in einen Staatswald angeboten. Zugleich kann sich Schmitz einen früheren Kohleausstieg als 2038 vorstellen: "Für Beschäftigte und Region ist es gut, dass mit der Politik ein klarer Fahrplan verabredet wurde. Dazu gehören Überprüfungen." Auch bei einem Kohleausstieg 2035 bliebe es dabei: "Kein Mitarbeiter fällt ins Bergfreie, und RWE wird alle Verpflichtungen erfüllen", sagte der RWE-Vorstandschef, dessen Unternehmen derzeit knapp 9.000 Mitarbeiter in der Braunkohle beschäftigt. Positiv äußerte sich der Firmenchef über NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU): Auf die Frage, wen er bei der Union mehr schätze - Söder oder Laschet -, sagte Schmitz: "Ich schätze Armin Laschet sehr. Er kann zuhören, ist uneitel und steht zu seinen Entscheidu ngen - auch wenn uns das, wie beim Hambacher Forst, weh getan hat." Quelle: dts Nachrichtenagentur