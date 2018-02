Deutschlandwetter: Vorerst bleibt es eisig

Der Februar verabschiedet sich eisig. Nach dem Start in den kalendarischen Frühling am 1. März bahnt sich eine Wetterumstellung an. Zumindest im Süden sind am Wochenende zweistellige Höchstwerte möglich. Im Übergangsbereich zwischen warm und kalt wird es sehr ungemütlich.

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Hier und da sind auch ein paar meist schwache Schneeschauer unterwegs. Kräftiger fallen diese vor allem an der Ostsee aus. Dort sind binnen kurzer Zeit 10 Zentimeter Neuschnee oder mehr möglich. Bei einem weiter böigen Ostwind erreichen die Spitzenwerte minus 8 Grad am Alpenrand und knapp 0 Grad Richtung Niederrhein. Nach erneut eisiger Nacht scheint am Mittwoch verbreitet die Sonne. Nur ganz im Norden sind noch ein paar Schauer dabei. Die Höchstwerte zwischen minus 7 und 0 Grad fühlen sich deutlich kälter an. An den Folgetagen schnellen die Temperaturen vor allem im Südwesten regelrecht in die Höhe. Auch im Norden wird es weniger kalt, dennoch bleibt es dort winterlich. Richtung Wochenende nähern sich aus Südwesten Wetterfronten mit deutlich milderer Luft. Im Grenzbereich zur Kaltluft sind dann Schneefälle oder Glatteisregen möglich. Wo genau der Übergangsbereich zwischen Warm- und Kaltluft liegt, ist noch unsicher. Wahrscheinlich steht einem milden Süden ein kalter Norden gegenüber. In der nächsten Woche geht es wechselhaft weiter, die Temperaturunterschiede bleiben dabei wohl groß. Quelle: WetterOnline

