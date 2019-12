Tierquälerei dokumentiert: Youtuber & Tierrechtler decken massive Gesetzesverstöße in Ferkelzuchtbetrieb auf

Die Youtuber Gordon Prox und Aljosha Muttardi betreiben den Kanal "Vegan ist ungesund". In ihren Videos berichten sie auf humorvolle Weise über das Thema Veganismus und zeigen auf, dass vegan sein eben nicht ungesund ist. Nun wollten sich die beiden selbst ein Bild über die Nutztierindustrie machen und schlichen sich nachts gemeinsam mit Tierrechtlern in eine Schweinezucht im Münsterland.

Die vorgefundenen Zustände in dem Betrieb sind katastrophal: blutende, verletzte, sterbende und unzählige tote Tiere. Die beiden sind extrem geschockt über das, was sie mit eigenen Augen gesehen haben - vor allem auch über die hygienischen Zustände im Betrieb. Der praktizierende Arzt, Aljosha Muttardi, ist erschüttert über den massenhaften Einsatz von Antibiotika und anderen Substanzen. Listen vor Ort zeigen auf, dass den Tieren offenbar prophylaktisch kiloweise Antibiotika verabreicht werden. Auch die Listen, auf denen tote und getötete Tiere vermerkt werden, schockieren die beiden Youtuber. Demnach werden pro Woche bis zu 70 Tiere gemerzt (also aktiv getötet). Die beiden beschließen zusammen mit den Tierrechtler*innen versteckte Kameras in dem Betrieb zu installieren, um weitere Beweise zu sichern.



So wurden im Oktober und November 2019 insgesamt über 2.000 Stunden Videomaterial in dem Betrieb erstellt. Immer wieder schlichen sich Aktivist*innen nachts in die Anlage, in der ca. 500 Zuchtsauen und mehrere tausend Ferkel gehalten werden. Die versteckten Kameras konnten mehrfach grausame Praktiken dokumentieren. "Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass ganz offensichtlich kranke und schwache Ferkel nicht tierärztlich versorgt worden sind, sondern einfach so lange auf den Boden geschlagen wurden, bis sie vermeintlich tot waren. Diese gesetzeswidrige Praktik führte offenbar sogar dazu, dass mehrere Tiere überlebten und anschließend qualvoll im Mülleimer verendet sind", so Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros.

Die Kameras dokumentierten aber auch, wie Schweine getreten, gestoßen, geschlagen, geworfen und bespuckt worden sind. Zudem zeigen die Bilder, wie tote Tiere achtlos im Gang lagen, wie einige Mitarbeiter*innen, ohne sich zu desinfizieren, in den Betrieb rein und rausgelaufen sind und wie teilweise kranke Tiere sich selbst überlassen worden sind. Auf einem Dokument wurde von "Schrottferkeln" gesprochen, also Tiere, die für die*den Züchter*in keinen Wert mehr haben. "In dem Betrieb haben die Mitarbeiter*innen offenbar jeden Respekt vor den Lebewesen verloren" empört sich Peifer.

Auch die hier praktizierte Sauenhaltung im sogenannten Kastenstand verstößt gegen die Tierschutz-Nutztierverordnung. Dort heißt es, dass der Kastenstand mindestens so breit sein muss, wie das Tier hoch ist, damit sich die Sau jederzeit ungehindert hinlegen kann. Bei dem dokumentierten Betrieb im Münsterland unterschritten jedoch die geprüften Kastenstände diese Vorgabe. "In diesen Käfigen können sich die armen Schweine noch nicht einmal umdrehen, das ist die reinste Tierquälerei", kritisiert Peifer. Zwar ist derzeit vom Bundeslandwirtschaftsministerium beabsichtigt, die Tierschutznutztierverordnung zu ändern und diese tierquälerische Haltung zu legalisieren, doch die Verordnung ist noch nicht in Kraft getreten. Somit ist die vorgefundene Haltung gesetzeswidrig.

"Seit Jahren decken wir und andere Organisationen Missstände bei der Tierhaltung in der Nutztierindustrie auf, es sind keine Einzelfälle, sondern diese Tierquälerei ist systematisch", so Peifer. Dem*der Verbraucher*in rät die Tierrechtsorganisation daher, tierische Produkte durch pflanzliche Alternativen zu tauschen. "Wer dieses System von Ausbeutung und Tierquälerei nicht unterstützen möchte, der sollte auf pflanzliche Alternativen ausweichen", so Peifer.

Das Deutsche Tierschutzbüro hat Strafanzeige gegen den Betreiber der Zuchtanlage sowie gegen Mitarbeiter*innen des Betriebs gestellt. Der Staatsanwaltschaft Münster sowie dem zuständigen Veterinäramt in Warendorf wurde die gesamte Recherche mit allen Dokumenten und über 2.000 Stunden Videomaterial überreicht. Zudem wurde das Landwirtschaftsministerium in Düsseldorf informiert. "Laut Tierschutzgesetz § 17 bzw. § 18 müssen die Täter*innen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro rechnen", so Peifer abschließend.

RTL SternTV wird heute Abend ab 22.15 Uhr erstmals über den Fall berichten. Zur gleichen Zeit finden Sie weitere Informationen und ein sehr emotionales Video der beiden Youtuber unter https://www.tierschutzbuero.de/youtuberundercover/

Aktion: Wann: MORGEN, Donnerstag 12.12.2019 - 11:30 Uhr Wo: Schweinezucht, Eickenbeck 9, 48317 Rinkerode (Drensteinfurt, bei Münster, NRW). Was: Aktivist*innen sperren den Tatort (die Zuchtanlage) mit Polizeiband symbolisch ab. Ermittler*innen in weißen Schutzanzügen sichern die Beweise, Blutspuren und tote Ferkel auf dem Boden. Zudem werden auf Bannern und Plakaten Fotos aus dem Zuchtbetrieb gezeigt. Ansprechpartner: Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro, Tel.: 0171-4841004.

Quelle: Deutsches Tierschutzbüro e.V. (ots)