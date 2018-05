Unwettergefahr bleibt hoch

Die Unwettergefahr in Deutschland bleibt die nächsten Tage hoch. Am Dienstag gibt es südwestlich einer Linie Bremen-Sächsisches Vogtland örtlich kräftige Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mit. Teilweise sei heftiger Starkregen und Hagel wahrscheinlich.

Am Mittwoch gibt es dann besonders in einem Streifen von NRW und dem südlichen Niedersachsen bis nach Nordbayern und Sachsen starke Gewitter mit Unwettergefahr. Im Südwesten nur sehr isoliert über den Bergen Gewitter möglich. Im äußersten Nordosten bleibt es meist trocken. Am Donnerstag und Freitag im Westen, Süden und in Teilen der Mitte im Tagesverlauf erneut Gewitter mit Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Hagel. An der Ostsee sind an beiden Tagen in exponierten Küstenlagen einzelne stürmische Böen nicht auszuschließen, so der Wetterdienst.

Quelle: dts Nachrichtenagentur