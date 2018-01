Bauernpräsident: Natürliches Fleisch kommt vom Bauernhof und nicht aus Petri-Schale

Künstlich erzeugtes Fleisch wird nach Ansicht von Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied keine ernstzunehmende Konkurrenz für Tierhalter in Deutschland. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Rukwied: "Natürliche Lebensmittel kommen nicht aus der Petrischale, sondern vom Bauernhof. Ohne Tierhaltung geht es also nicht." Ein großer Teil der Verbraucher hierzulande halte es für ethisch vertretbar, dass Tiere zur Fleischproduktion geschlachtet werden.

Zuvor war bekannt geworden, dass der Mutterkonzern des Geflügelfleischherstellers Wiesenhof in ein israelisches Startup investiert hat, das künstliches Fleisch produzieren will. PHW-Vorstandsvorsitzender Peter Wesjohann sagte, er gehe davon aus, dass in einigen Jahren Fleisch aus der Petrischale nachgefragt werde.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)