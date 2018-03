Deutschlandwetter: Schnee zum Frühlingsanfang

Zum kalendarischen Frühlingsanfang bringt eine Wetterfront wieder etwas Schnee. Auch danach bleibt der März vorerst noch unterkühlt mit teils knackigen Nachtfrösten. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken schneit oder regnet es dabei etwas.

Am Dienstag zieht ein breites Wolkenband mit etwas Schnee von den Küsten langsam nach Süden, viel kommt allerdings nicht zusammen. Bei böigem Wind sind jedoch besonders im Osten neue Schneeverwehungen möglich. Im Nordwesten setzt sich rasch wieder die Sonne durch. Vom Schwarzwald bis nach Ostbayern ist es nach Auflösung von Nebelfeldern bis zum späten Nachmittag freundlich. Am Alpenrand rieseln schon ab dem Morgen ein paar Schneeflocken. Die Höchstwerte reichen von 1 Grad an der Oder bis zu 7 Grad am Niederrhein.

Der Mittwoch beginnt überall mit Frost, im Osten sind Tiefstwerte um minus 10 Grad drin. Im Süden schneit es noch etwas, der Schnee zieht sich im Tagesverlauf zu den Alpen zurück und die Wolken lockern auf. Im Rest des Landes scheint meist die Sonne. Von der Nordsee her ziehen später einzelne Regenschauer landeinwärts. An den Temperaturen ändert sich kaum etwas.

Am Donnerstag bringt ein Tief neuen Schnee und Regen, in den Mittelgebirgen schneit es mitunter kräftig. Danach beruhigt sich das Wetter vorübergehend und es wird zögernd milder. Im Westen sind dann schon rund 10 Grad drin.

Zum nächsten Wochenende regnet es regional etwas, die Sonne scheint teils aber auch länger. Für die Karwoche sieht es nach derzeitigem Stand eher wieder nach sinkenden Temperaturen und nasskaltem Wetter aus. Auf schönes Frühlingswetter muss weiter gewartet werden.

Quelle: WetterOnline