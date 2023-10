Die Konsens-Lüge ist am Ende: Dieser Wissenschaftler sagt Klima-Hysterie den Kampf an

Der „97%-Konsens“ von Wissenschaftlern über den menschengemachten Anteil am Klimawandel sei eine Lüge, sagt Dr.-Ing. Bernd Fleischmann. Seit Jahren setzt sich der Elektrotechniker mit dem Klimawandel auseinander und resümiert: „Es gibt keine Klimakrise“. Das Schaffen von Angst basiere auf falschen Informationen und Modellrechnungen.

Im „Großen Interview AUF1“ mit Mag. Elsa Mittmannsgruber widerlegt er sämtliche Klima-Mythen. Die System-Medien seien an einer fakten-orientierten Berichterstattung nicht interessiert.

Und in der Wissenschaft würden nur Studien finanziert, die den menschengemachten Anteil am Klima-Wandel untersuchen. Verschwiegen wird laut Dr. Fleischmann zudem, dass Pflanzen CO2 für ihr Wachstum brauchen – und es in den letzten Jahren deutlich grüner geworden ist.

Der Panikmache von Politik und Medien tritt Bernd Fleischmann mit einer Reihe aufschlussreicher Fakten entgegen.

Quelle: AUF1