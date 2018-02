Deutschlandwetter: Turbulenter Rosenmontag

Letzte Schnee- und Graupelschauer ziehen über das Land. In den folgenden Tagen sehen wir nach frostigen Nächten verbreitet die Sonne, bevor sich eine neue Wetterfront mit Schnee und Regen nähert.

Bei 1 bis 4 Grad wechseln sich am Rosenmontag teils kräftige Schnee- und Graupelschauer mit kurzen sonnigen Abschnitten ab. Selbst Blitz und Donner können dabei sein und vor allem auf den Bergen und Richtung Nordsee bläst ein sehr ruppiger Wind. Für die Karnevalshochburgen am Rhein schaut es ein bisschen besser aus: Im Verlauf des Tages beruhigt sich das Wetter in Düsseldorf, Köln und Mainz und es bleibt verbreitet bei Konfettiregen.



Am Dienstag scheint nach landesweit wieder frostiger Nacht verbreitet die Sonne. Nur regional ziehen noch ein paar lockere Wolkenfelder durch, es bleibt jedoch überall trocken. Die Höchstwerte steigen auf 1 bis 5 Grad, in höheren Lagen sowie am Alpenrand liegen sie um den Gefrierpunkt.



Auch der Mittwoch startet eisig, doch am Tage entschädigt dafür häufig die Sonne. Das Wetter beruhigt sich Richtung Wochenmitte spürbar. Die Sonne scheint vielerorts von einem blauen Himmel und erwärmt die Luft auf 2 bis 5 Grad. Die Nächte werden verbreitet frostig. Stellenweise sind sogar minus 10 Grad möglich.



Am Donnerstag bringt eine neue Wetterfront erst Schnee, dann Regen. Nachfolgend wird es milder, entlang des Rheins sind dann bis zu 10 Grad drin. Am Freitag folgen noch einzelne Schauer und es wird wieder etwas kühler.



Im Laufe des Wochenendes sinken die Temperaturen bei zeitweiligem Regen wieder, wobei die milde Luft im Südwesten am längsten durchhält. Im Bergland fällt Schnee. In den Folgetagen ist zwischen nasskaltem Schauerwetter mit Flocken bis ins Flachland und einer ruhigen Hochdruckwetterlage mit Nachtfrösten noch alles möglich.

Quelle: WetterOnline