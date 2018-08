Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern in Süddeutschland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor teils kräftigen Gewittern in Süddeutschland gewarnt. Betroffen seien Teile der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz, teilte der DWD am Dienstagnachmittag mit. Es könne Überflutungen von Kellern und Straßen, durch Hagelschlag Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen und örtlich Blitzschäden geben. Außerdem könnten Bäume entwurzelt werden sowie Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen.

Mit den Gewittern, die nur langsam ziehen, können laut DWD Niederschlagsmengen bis 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, vereinzelt auch mehr, auftreten. Zudem kann es zu Hagel bis zu vier Zentimeter Korngröße und schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometer kommen. Eine Ausweitung der Gewitter oder Neubildung von Gewittern sei etwa südlich des Mains möglich, teilte der DWD weiter mit. Die aktuellen Warnungen gelten zunächst bis Dienstagabend. Eine Verlängerung ist laut Wetterdienst möglich. Quelle: dts Nachrichtenagentur