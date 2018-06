Christine Neubauer und Hund Gismo für PETA: "Adoptieren, nicht kaufen!"

Strahlend schön und glücklich empfängt Christine Neubauer das PETA-Team in ihrer Wahlheimat Mallorca. Zusammen mit ihrem Partner, dem Fotografen Jose Campos B., hat die Schauspielerin einen portugiesischen Wasserhund aus einem mallorquinischen Tierheim adoptiert. Gismo war zunächst sehr schüchtern, doch mit gutem Training, viel Zeit und Liebe konnte das Paar dem kleinen Vierbeiner fast alle Ängste nehmen.

Auf dem neuen Motiv der Tierrechtsorganisation zeigen sich Christine Neubauer und Gismo jetzt als starkes Team. "Adoptieren, nicht kaufen!" lautet der Slogan der Kampagne. Jose Campos unterstützte die Aktion als Fotograf und freute sich, seine Partnerin in Szene setzen zu können. Im Making-of-Video des Shootings erzählt die gebürtige Münchnerin, wie der Hund ihr Leben bereichert und warum für sie erst jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, mit einem Tier zusammenzuleben.

"Ich möchte jedem ans Herz legen, im Tierheim und nicht beim Züchter nach einem tierischen Begleiter zu schauen", so Christine Neubauer. "Jedes Tier hat eine zweite Chance verdient. Gismo ist unser absoluter Goldschatz - hätten wir nicht das Tierheim besucht, wären wir ihm nie begegnet."

Jährlich landen ca. 80.000 Hunde in deutschen Tierheimen. Auch auf Mallorca sitzen viele der Tiere in staatlichen Einrichtungen. In Spanien sind vor allem nachhaltige Vor-Ort-Maßnahmen notwendig. Wer sich nach reiflicher Überlegung für ein Tier aus dem Tierheim entscheidet und auf Mallorca lebt, findet in den örtlichen "Perreras" sicher den passenden tierischen Begleiter. Grundsätzlich muss die Adoption eines tierischen Mitbewohners gut abgewogen werden, weil mit der Aufnahme eines Tieres viel Verantwortung verbunden ist. Als Urlauber ist es sinnvoll, die örtlichen Tierschutzvereine zu unterstützen. Nur nachhaltige Kastrationsprogramme können die strukturelle Problematik dauerhaft verändern. Finden Hunde in Spanien kein Zuhause, werden sie nach einer gewissen Zeit getötet.

Obwohl in Deutschland ebenfalls viele tausend Hunde auf ein neues Zuhause warten, "produzieren" skrupellose Züchter und Vermehrer weiterhin Nachwuchs. Eine verantwortungsvolle Zucht gibt es aus Tierschutzsicht nicht, denn jedes gezüchtete Tier nimmt einem anderen im Tierheim die Chance auf ein neues Zuhause. Die Verweildauer von Hunden und Katzen hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch erhöht: 25 bis 30 Prozent der Tiere warten zwölf Monate oder länger auf eine Vermittlung.

Christine Neubauer ist als preisgekrönte Schauspielerin einem großen TV- und Kinopublikum bekannt. Sie studierte einige Semester Psychologie, bevor sie Schauspielunterricht nahm und anschließend am Lee Strasberg Institute in New York ausgebildet wurde. Und auch als Autorin der Vollweib-Reihe (erschienen im Knaur-Verlag) oder Modedesignerin feiert die 55-Jährige große Erfolge. Neubauer lebt seit sechs Jahren auf Mallorca.

Weitere Informationen: http://www.peta.de/Christine-Neubauer

Quelle: PETA Deutschland e.V. (ots)